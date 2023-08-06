Аналитик Пухов прокомментировал отправку американских танков M1A1 Abrams на Украину

Военный эксперт Руслан Пухов отреагировал на новости о том, что США одобрили поставку первой партии американских тяжелых танков M1A1 Abrams на Украину. Ожидается, что они прибудут на территорию соседнего государства к началу осени.

Аналитик признает, что данные боевые машины будут представлять опасность для военнослужащих ВС РФ, однако вряд ли они смогут кардинальным образом переломить ситуацию на поле боя. По его подсчетам, M1A1 Abrams прибудут на Украину не раньше сентября. Еще не ясно, будет ли к этому времени продолжаться контрнаступление ВСУ.

Поставку американских танков именно сейчас стоит скорее воспринимать как жест политический.

«Никакого перелома в пользу ВСУ после таких поставок не произойдёт. Достаточно вспомнить, сколько танков ВСУ потеряли только за два месяца большого наступления, которое началось 4 июня», — высказался Пухов в беседе с «МК».

При этом речь идет только о десятках боевых машин. Хотя, подчеркивает эксперт, США при желании могли бы отправить для того, чтобы поддержать наступление ВСУ, и сотни танков. Очевидно, что такого желания нет. Вероятно, их сдерживает возможный выход ситуации из-под контроля или же репутационные потери вследствие уничтожения техники.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»