Президент Украины Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что в случае если Россия продолжит атаковать украинские порты и инфраструктуру в рамках блокады зернового коридора, к концу вооруженного конфликта она останется без своих кораблей. Заявление было сделано во время встречи с латиноамериканскими СМИ, пишет «Лента».

«Если Россия будет продолжать блокировать Черное море, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое. Это является справедливой защитой наших возможностей. Если они будут продолжать стрелять, то к концу вооруженного конфликта могут остаться без кораблей. И это то, что мы хотим им продемонстрировать», - сказал украинский президент Зеленский в интервью аргентинской La Nacion.

Напомним, ВКС РФ после второй атаки Украины на Крымский мост систематически наносили ракетные удары по портам, портовой инфраструктуре и зерновым терминалам Украины. Разрушения более чем серьезные, и в Киеве это признают.

Что касается ВСУ, они в течение двух дней своими морскими беспилотниками атаковали два российских корабля (БДК «Оленегорский горняк» и танкер «Сиг»), причинив им повреждения. Сейчас суда на ремонте.

Кроме этого, в минувшую субботу украинская «Госгидрография» объявила акватории шести российских портов в Черном море зоной военной угрозы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»