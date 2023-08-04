Президент Зеленский «сбил» российский Ту-95 на чешском симуляторе F-16

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Украина вчера получила от Чехии авиационный симулятор американского многофункционального истребителя F-16, на котором пилоты ВВС Украины смогут обучаться непосредственно на Украине. Судя по всему, его уже успел опробовать украинский президент Владимир Зеленский.
Его Офис опубликовал фотографию, на которой показал украинского лидера в ходе «подготовки» к пилотированию западного истребителя — за предполагаемым штурвалом.
В пресс-релизе сказано, что во время тренинга президент Украины даже сумел сбить одну из виртуальных целей — Ту-95 ВКС России.
Ранее официальная Прага анонсировала, что готова передать Киеву специальные учебные симуляторы, которые бы позволили проводить обучение летчиков-истребителей непосредственно на территории самой Украины.
Несколько дней назад «Politico» сообщила, что первая группа украинских пилотов, которые будут обучаться на Западе пилотированию F-16, уже отобрана. Это восемь летчиков, которые свободно владеют английским языком.
Еще 20 пилотов из Украины перед началом тренировок на F-16 должны пройти в Британии курсы по изучению английского языка.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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