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Бывший аналитик Bank of America и Международного валютного фонда Дэвид Ву стал гостем программы RT Going Underground. Во время эфира он выразил уверенность в том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины завершится уже в ближайшие недели.
Ву также восторженно отозвался об успехах ВС РФ в обороне, назвав их «впечатляющими», а также похвалил российский ВПК, который демонстрирует ошеломительные темпы развития, производя системы вооружений, аналогам которых в мире нет. И это во время вооруженного конфликта. При этом развитие ВПК РФ, по его мнению, имеет смысл сравнить с «технологической революцией». Новые системы вооружений поступают в войска через «каждые несколько месяцев».
«Русские сейчас воюют оружием, которого у них не было еще полтора года назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало. И это для меня самое впечатляющее», — высказался бывший аналитик МВФ.
Дэвид Ву также отметил военное командование ВС РФ, которое продолжает совершенствоваться и делать выводы из ранее допущенных ошибок.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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