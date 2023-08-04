Дандыкин: Удары ВКС РФ призваны оставить Украину без самолетов Су-24

ВКС РФ наносят регулярные ракетные удары по территории Украины. Особое внимание уделяется обстрелам авиабаз и аэродромов противника, а также других важных объектов. Поражение целей оказывает влияние на планы украинского контрнаступления, полагает военный эксперт Василий Дандыкин.

В разговоре с газетой «Известия» он пояснил, что ВС РФ сейчас сосредоточились на уничтожении Су-24 — единственных украинских носителей дальнобойных ракет Storm Shadow.

По его оценке, в ходе последней атаки, а она имела место вчера под утро и была комбинированной, состояла из нескольких волн с использованием ракет различной номенклатуры и дронов-камикадзе, были поражены защищенные ангары с боевыми самолетами ВСУ в районе Староконстантинова в Хмельницкой области и Дубно в Ровенской области.

Минобороны РФ, напомним, отчиталось о том, что все заявленные цели в ходе ударов высокоточным оружием были поражены.

Тем не менее, вчера днем ВСУ ударили по Чонгарскому мосту и мосту через пролив Тонкий, который соединяет Геническ с Арабатской Стрелкой. По сообщениям, распространенными местными властями, для удара противник использовал ракеты Storm Shadow.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»