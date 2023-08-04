Ходаковский рассказал об изначальной тактике ВС Украины в контрнаступлении

Замначальника Управления Росгвардии по ДНР, экс-комбат батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал о замысле противника вначале контрнаступления ВСУ.

По его словам, суть была в том, чтобы связать российские войска боями на разных направлениях, а затем уже нанести мощный удар на главном направлении.

Ходаковский считает, что тактика военного командования ВСУ не сработала, ибо противник не добился растягивания российских войск на различных направлениях. У ВСУ есть успехи на южнодонецком направлении фронта, отмечает комбат, но при этом даже там они не сумели «сковать» российские силы так, чтобы не дать перебросить часть подразделений на Запорожское направление.

По словам Ходаковского, в «окопы полезли даже танковые экипажи» РФ, чтобы высвободить ресурс. Он уверяет, что это было сделано не от отчаяния — «вынужденно расчетливые действия».

Нынешнюю стратегию ВСУ Ходаковский назвал линейной, построенной по принципу «вода камень точит».

В заключение своей публикации в Телеграм-канале он выразил предположение, что если на юге противник сможет поставить российские войска в критическое положение, «где-то начнётся серьезная операция» ВС РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»