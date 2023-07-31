Рогов проинформировал, что в ночной атаке на Бердянск приняло участие пять украинских БПЛА

Появились подробности ночной атаки украинских беспилотников в тылу ВС РФ — в городе Бердянске Запорожской области. Их раскрыл председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает портал «Военное дело».

По его словам, ВСУ атаковали Бердянск четвертого августа в 01:20 по местному времени. Всего было запущено пять беспилотных летательных аппаратов. Все они были сбиты российскими зенитно-ракетными комплексами.

Вследствие атаки беспилотников и работы ПВО жертв и разрушений нет.

Сегодня под утро, напомним, была атака украинских морских дронов в Новороссийске. В Минобороны РФ заявили, что «пострадавших и разрушений нет», она была успешна отражена.

Отечественные военкоры Романов, Коц и некоторые Телеграм-каналы опубликовали видео буксировки большого десантного корабля «Оленегорский горняк», давшего крен. Они берутся утверждать, что он был поврежден при отражении атаки беспилотников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»