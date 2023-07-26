Военкор Медведев объяснил, что произойдет если ВС Украины возьмут Клещеевку

Взятие противником села Клещеевка под Артемовском станет проблемой для ВС РФ, но не приведет к окружению города. Разъяснение привел военный корреспондент ИА «News Front» Георгий Медведев.

В последние дни в сети распространяются панические настроения касательно возможного негативного сценария для российской группировки в Артемовске. Да и на Украине делают частые заявления об угрозе для ВС РФ в Бахмуте, что еще больше повышает уровень тревожности.

Но ни о какой угрозе окружения города речь не идет. По словам Медведева, Клещеевка располагается на юго-запад от Артемовска, тогда как российская группировка войск снабжается с востока.

«В сети было немало сообщений, что мы Клещеевку якобы оставили. Но наши товарищи, которые находятся на соседнем участке, их опровергают. Ситуация там действительно тяжелая, но бои продолжаются. Никто оттуда не бежал», — заверил военкор.

При этом Медведев призвал не паниковать при поступлении информации о том, что российские войска отходят с какого-то населенного пункта. Это не стратегическая потеря и есть такие позиции, которые надо оставлять.

Военкор также сообщил, что основная линия обороны под Артемовском противником прорвана не была, передает «Украина.ру».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»