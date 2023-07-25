Военный эксперт Кнутов: Похоже, начинается основная фаза контрнаступления ВС Украины

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Западные СМИ сегодня наперебой пишут о том, что Вооруженные силы Украины приступают к основной фазе наступления. Российский военный эксперт Юрий Кнутов в этом с ними солидарен. По его словам, действия ВСУ на поле боя действительно выглядят как ключевой этап.
«Это похоже на основную фазу, – сказал он в беседе с изданием «Абзац». – Они предпринимают попытку выйти на оперативный простор, двинуться на Токмак и Мелитополь. Также противник оказывает серьезное давление на Артемовск, постоянно подтягивает резервы. На Купянском направлении для российских сил все благополучно».
Юрий Кнутов призвал быть готовыми к серьезному давлению противника примерно в течение месяца. И только по истечении этого срока можно будет делать выводы о том, каким было наступление противника — провальным или успешным.
«Если они за это время не смогут как-то прорвать нашу оборону, можно сказать, что контрнаступление провалилось, боевые действия со стороны ВС Украины прекратятся», – резюмировал Юрий Кнутов.
Специальная военная операция длится 17 месяцев. Наступление ВСУ началось почти два месяца назад.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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