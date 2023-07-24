WP: ВС РФ ежемесячно уничтожают от 1 до 10 тысяч беспилотников ВСУ

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ВСУ ежемесячно теряют в боях с ВС РФ от 1 000 до 10 000 своих беспилотников. Об этом говорится в статье «The Washington Post».
При этом в тысячу БПЛА свои потери оценивает сама Украина. По другим данным, поражаться может до 10 тысяч дронов. В этом ничего удивительного нет. Все, что происходит на театре боевых действий, это прежде всего «война беспилотников». При этом сами аппараты часто являются расходным материалом.
Журналисты пишут, что Украина производит тысячи дронов в месяц, но они уязвимы перед помехами, которые создают ВС РФ с помощью РЭБ. Поэтому проект «Армия дронов» старается внедрять инновации.
Утверждается, что украинские специалисты сейчас испытывают дрон, который может управлять искусственным интеллектом после того, как он подвергся воздействию РЭБ.
«Новое наведение на основе искусственного интеллекта позволяет FPV быть сосредоточенным на своей цели и уничтожить ее, даже если аппарат потерял контакт с оператором из-за помех или присутствия большого физического объекта, такого как холм», — говорится в публикации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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