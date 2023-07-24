Военкоры «Русской весны» рассказали о тяжелых боях ВС РФ за Клещеевку

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Противник давит на южном фланге Артемовска, ВС РФ ведут там сложную оборонительную операцию. О сложившейся там тяжелой обстановке рассказали военкоры ИА «Русская весна» в своем Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
Труднее всего российским войскам сейчас в Клещеевке. Противник усилил натиск и перебросил туда как состоящие из мобилизованных подразделения, так и элитные штурмовые части. Отмечается, что вчера, во вторник, ВСУ удалось войти в южную часть села.
Противник в Клещеевке, помимо артиллерии, активно применяет минометы. ВС РФ тоже работают «артиллерией», а также массово применяют «Ланцеты».
«Украинские войска сумели перерезать дорогу с Кодемы с юга и начать штурм», — говорится в сообщении военкоров.
ВСУ также пытаются продвинуться к Курдюмовке. Российское командование подтягивает на Бахмутское направление резервы для удержания фронта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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