Эксперт Сивков перечислил варианты серьезных украинских угроз Крыму и Черноморскому флоту

Сегодня, 10:34

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Эксперт Сивков перечислил варианты серьезных украинских угроз Крыму и Черноморскому флоту
Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков

Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков оценил возможности Украины ответить России на морскую блокаду своих портов. По его мнению, инструменты для этого у Киева есть. И на данном этапе к угрозе для Черноморского флота ВМФ РФ и объектов в Крыму следует отнестись серьезно.

Первым инструментом Сивков назвал наземные пусковые установки противокорабельных ракетных комплексов — американских «Гарпун» и украинских «Нептун».

«Они имеют дальность стрельбы примерно в 280 километров. Если они будут действовать из района Херсонской области на правобережье Днепра, то смогут простреливать значительную часть акватории, прилегающей к Крыму. Это очень серьезная угроза», — приводит слова военэксперта портал «Военное дело».

Вторым инструментом специалист назвал морские дроны-камикадзе. Они могут быть запущены с любого судна и не только атаковать корабли, но и использоваться ВСУ в качестве постановщиков мин.

Таким образом, своими беспилотными катерами Киев может создать минную угрозу для российского флота.

Это угрожает прекращением торгового судоходства в российские порты, поскольку страховые компании откажутся от страховок судов, которые направляются в районы, где присутствует минная опасность.

Поэтому не стоит сбрасывать угрозы со счетов, заключил доктор военных наук.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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