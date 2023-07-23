Эксперт Сивков перечислил варианты серьезных украинских угроз Крыму и Черноморскому флоту

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Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков оценил возможности Украины ответить России на морскую блокаду своих портов. По его мнению, инструменты для этого у Киева есть. И на данном этапе к угрозе для Черноморского флота ВМФ РФ и объектов в Крыму следует отнестись серьезно.
Первым инструментом Сивков назвал наземные пусковые установки противокорабельных ракетных комплексов — американских «Гарпун» и украинских «Нептун».
«Они имеют дальность стрельбы примерно в 280 километров. Если они будут действовать из района Херсонской области на правобережье Днепра, то смогут простреливать значительную часть акватории, прилегающей к Крыму. Это очень серьезная угроза», — приводит слова военэксперта портал «Военное дело».
Вторым инструментом специалист назвал морские дроны-камикадзе. Они могут быть запущены с любого судна и не только атаковать корабли, но и использоваться ВСУ в качестве постановщиков мин.
Таким образом, своими беспилотными катерами Киев может создать минную угрозу для российского флота.
Это угрожает прекращением торгового судоходства в российские порты, поскольку страховые компании откажутся от страховок судов, которые направляются в районы, где присутствует минная опасность.
Поэтому не стоит сбрасывать угрозы со счетов, заключил доктор военных наук.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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