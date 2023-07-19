«Самые комфортабельные — у командования»: самарский мобилизованный показал блиндажи на СВО РФ

Сегодня, 08:09

Image 16+
«Самые комфортабельные — у командования»: самарский мобилизованный показал блиндажи на СВО РФ
Фото из открытых источников

Журналист из Самары Илья Круглов рассказал о быте военных, которые оказались на фронте в зоне проведения «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

В соцсети он опубликовал фотографии из блиндажей, в которых живет сейчас, так как его тоже мобилизовали, пишет «63.ru». Круговой показал блиндаж, в котором было несколько коридоров. На крышу этого блиндажа использовали бревна диаметром в 20 сантиметров.

«Блиндаж — это заглубленное в землю сооружение. Внутри стены блиндажа обшивают досками, поверх которых натягивают маскировочную сетку. Крыша блиндажа обычно делается из толстых бревен, уложенных в два или три наката, чтобы выстоять под минометным обстрелом», — объяснил журналист.

Он отметил, что блиндажи строят там, где не ждут наступления. В блиндажах есть кровати, обеденная зона. Военные также устанавливают генераторы, чтобы у них было электричество. Есть в блиндажах и связь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

«Самые комфортабельные — у командования»: самарский мобилизованный показал блиндажи на СВО РФ

Сегодня, 08:09

Сырский заявил, что ВСУ создали все условия для взятия Бахмута

Вчера, 15:14

Ходаковский: Москитная тактика противника особого успеха ему не приносит

Вчера, 14:54

«РусВесна»: ВСУ вгрызаются в лесопосадки, у Клещеевки идут тяжелые бои

Вчера, 09:29

Военный эксперт Прохватилов призвал ВС РФ с осторожностью использовать новый танк «Армата» на СВО

19-07-2023, 16:14

Украинский генерал Сырский признал, что контрнаступление ВСУ идет не так быстро, как планировалось

18-07-2023, 17:29

Эксперт Сивков заявил об информационном превосходстве ВС РФ над украинскими силами

18-07-2023, 12:39

Как взорвали Крымский мост: вероятный сценарий описал военный эксперт Матвийчук

17-07-2023, 17:59

«РБК-Украина»: атаку на Крымский мост спланировали СБУ и Военно-морские силы Украины

17-07-2023, 09:54

Залужный пообещал бить по территории России украинским оружием

15-07-2023, 12:04

Матвийчук раскрыл смысл удара ВС РФ по острову Змеиный после посещения Зеленского

13-07-2023, 18:04

Эксперт Дандыкин заявил, что вторая волна украинского наступления началась

3-07-2023, 07:19

Дандыкин: Украина экономит западные танки для атак на других направлениях

30-06-2023, 14:49

Главком ВСУ Залужный заявил, что его «бесят» комментарии о медленном продвижении армии Украины

30-06-2023, 14:14

Марочко: на Купянском направлении идут бои, но ВС Украины не пытаются наступать

30-06-2023, 11:59

Военный эксперт Корнев сообщил о плацдарме ВСУ возле Антоновского моста

28-06-2023, 18:29

Рогозин: ВСУ провели артподготовку в Запорожской области, но в наступление не пошли

28-06-2023, 11:04

«Два майора» рассказали о проблемах авиации с точностью и красивых докладах о количестве пораженных целей

27-06-2023, 14:09

Замглавы ГУР Украины Скибицкий: В ближайшие два-три месяца будут активные боевые действия

23-06-2023, 17:24

На дне Каховского водохранилища выявлена старая дорога от Энергодара до Никополя

22-06-2023, 13:04

Возможно, Вам будет интересно

Севастополь 19 июля проснулся от взрывов в небе

Севастополь 19 июля проснулся от взрывов в небе

19-07-2023, 12:24

0

Спящих севастопольцев разбудила работа ПВО. Об этом сообщает издание «Подмосковье Сегодня». Примерно с часу ночи на 19...

Подробнее
В Великобритании не знавшая о своей беременности женщина внезапно родила

В Великобритании не знавшая о своей беременности женщина внезапно родила

19-07-2023, 12:39

0

22-летняя жительница Великобритании, проживающая в графстве Уэст-Мидлендс, ночью захотела принять ванну и внезапно...

Подробнее
«Расстрелял товарищей, испугавшись Марша справедливости» - источник о мотивах убийства двух «вагнеровцев» под Воронежем

«Расстрелял товарищей, испугавшись Марша справедливости» - источник о мотивах убийства двух «вагнеровцев» под Воронежем

18-07-2023, 21:16

0

Источники телеграм-канала «Московская прачечная» в правоохранительных органах рассказал о мотивах задержанного по...

Подробнее
E1.RU: В Екатеринбурге не хотят комиссовать наполовину ослепшего и оглохшего бойца РФ

E1.RU: В Екатеринбурге не хотят комиссовать наполовину ослепшего и оглохшего бойца РФ

19-07-2023, 09:44

0

Вопиющий случай с военным произошел в Екатеринбурге: мужчину, наполовину слепого и глухого, не хотят комиссовать....

Подробнее
The Washington Post: Из 190 переданных Украине Bradley уничтожены только 10

The Washington Post: Из 190 переданных Украине Bradley уничтожены только 10

Вчера, 19:44

0

Соединенные Штаты Америки в разных пакетах военной помощи передали Украине, в общей сложности, 190 боевых бронированных...

Подробнее
«URA.RU»: Доброволец из Таджикистана Ганиев рискнул всем, чтобы уйти на фронт СВО РФ

«URA.RU»: Доброволец из Таджикистана Ганиев рискнул всем, чтобы уйти на фронт СВО РФ

19-07-2023, 10:19

0

Мужчина из Таджикистана решил тайно отправиться на фронт, хотя в его стране за это ему грозит 20 лет тюрьмы. Закирулло...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров