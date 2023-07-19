«Самые комфортабельные — у командования»: самарский мобилизованный показал блиндажи на СВО РФ

Журналист из Самары Илья Круглов рассказал о быте военных, которые оказались на фронте в зоне проведения «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

В соцсети он опубликовал фотографии из блиндажей, в которых живет сейчас, так как его тоже мобилизовали, пишет «63.ru». Круговой показал блиндаж, в котором было несколько коридоров. На крышу этого блиндажа использовали бревна диаметром в 20 сантиметров.

«Блиндаж — это заглубленное в землю сооружение. Внутри стены блиндажа обшивают досками, поверх которых натягивают маскировочную сетку. Крыша блиндажа обычно делается из толстых бревен, уложенных в два или три наката, чтобы выстоять под минометным обстрелом», — объяснил журналист.

Он отметил, что блиндажи строят там, где не ждут наступления. В блиндажах есть кровати, обеденная зона. Военные также устанавливают генераторы, чтобы у них было электричество. Есть в блиндажах и связь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»