Эксперт Дандыкин заявил, что вторая волна украинского наступления началась

Сегодня, 07:19

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Эксперт Дандыкин заявил, что вторая волна украинского наступления началась
Фото из открытых источников

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил о том, что ВСУ уже начали вторую волну контрнаступления.

По его словам, украинские подразделения усилили атаки и продолжают вести активные боевые действия на многих участках фронта, пишет газета «Известия».

«Противник второй день ведет серьезные атаки. Можно говорить о том, что вторая волна украинского наступления началась», — заявил Дандыкин.

Он отметил, что ожидает усиления атак со стороны ВСУ. По его словам, стоит ожидать того, что украинские подразделения направят новые резервы. Эксперт ожидает удары по Токмаку и Мелитополю, а также по Чонгарскому мосту. Это предпринимается для того, чтобы разрушить тыловое снабжение российской группировки.

В Киеве, к слову, заявили о том, что намерены проводить боевые действия до момента, пока ВСУ не вернут под контроль Киева все территории Украины в границах по состоянию на 1991 год.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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