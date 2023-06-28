Марочко: на Купянском направлении идут бои, но ВС Украины не пытаются наступать

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Неподалеку от подконтрольного Украине города Купянска Харьковской области продолжаются бои. В настоящее время они носят позиционный характер. ВС Украины попытки наступления на Купянском направлении фронта не предпринимают. Об этом рассказал отставной полковник Луганской народной республики, военный эксперт Андрей Марочко.
Ссылаясь на свои информированные источники, он добавил, что силы армии Украины в настоящее время заняты укреплением своих позиций обороны. Ведется контрбатарейная борьба.
20 июня российские и зарубежные СМИ сообщили о том, что ВС РФ начали масштабное наступление на Купянском направлении фронта. Несколько дней назад появлялась информация, что российским войскам удалось серьезно притеснить противника на левом берегу Оскола.
В целом же, на большинстве направлений сейчас наступают именно ВСУ. Эксперты склонны считать, что первый этап наступления противника подходит к концу, учитывая, что в некоторых местах ему удалось срезать выступы. Попытки прорвать фронт возможны в самое ближайшее время.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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