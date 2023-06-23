Военный эксперт Корнев сообщил о плацдарме ВСУ возле Антоновского моста

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Военный эксперт, основатель портала Military Russia.ru Дмитрий Корнев, выступая в эфире «Радио 1», подтвердил информацию ряда российских военкоров о созданном украинскими военнослужащими плацдарме у Антоновского моста на левом берегу Днепра, что под контролем российских сил.
Журналисты данные сведения до общественности доводят уже не один день. Однако поскольку данная информация не находит официального подтверждения в брифингах Минобороны, многие люди им не верят. Корнев в свою очередь сообщает о том, что ВСУ, по всей видимости, действительно формируют плацдарм на российском левом берегу Днепра. И если он не будет уничтожен, российским силам предстоит столкнуться с серьезными проблемами. Обстановка на левобережье может существенно осложниться.
«Возможно, нам придется сюда подтягивать резервы, привлекать авиацию, ракетные войска, чтобы купировать ситуацию с высадкой десанта», — пояснил Корнев.
По другим направлениям фронта противник существенного успеха не имеет, поэтому нет повода для панических настроений. Бои идут по всей линии фронта, но ВС РФ отражают все атаки наступающего противника.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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