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Командование Вооруженных сил Украины, вероятно, захотело опробовать новую тактику на Запорожье. Противник обрушил ракетную и артиллерийскую мощь на позиции российских сил. После огневой подготовки солдаты ВС РФ уже приготовились к отражению атаки, но неожиданно для них наступления не последовало.
О неожиданном маневре противника, который имел место ранним утром сегодня, 28 июня, рассказал в своем Телеграм-канале глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Он вместе со своим подразделением находится на Запорожском направлении фронта.
«В 5:10 на Запорожье начался массированный ракетно-артиллерийский удар ВС Украины по нашим позициям. Давно такого не видели и не слышали, — признается Рогозин. — Потом все стихло. В ожидании наступления противника, прозвучали команды "к бою!", но... ВС Украины дальше не пошли».
В настоящее время на Запорожском направлении фронта работает только украинская и российская артиллерии. Идет «рутинный обмен» ударами, заключил Рогозин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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