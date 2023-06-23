Командование Вооруженных сил Украины, вероятно, захотело опробовать новую тактику на Запорожье. Противник обрушил ракетную и артиллерийскую мощь на позиции российских сил. После огневой подготовки солдаты ВС РФ уже приготовились к отражению атаки, но неожиданно для них наступления не последовало.

О неожиданном маневре противника, который имел место ранним утром сегодня, 28 июня, рассказал в своем Телеграм-канале глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Он вместе со своим подразделением находится на Запорожском направлении фронта.

«В 5:10 на Запорожье начался массированный ракетно-артиллерийский удар ВС Украины по нашим позициям. Давно такого не видели и не слышали, — признается Рогозин. — Потом все стихло. В ожидании наступления противника, прозвучали команды "к бою!", но... ВС Украины дальше не пошли».

В настоящее время на Запорожском направлении фронта работает только украинская и российская артиллерии. Идет «рутинный обмен» ударами, заключил Рогозин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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