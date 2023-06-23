«Два майора» рассказали о проблемах авиации с точностью и красивых докладах о количестве пораженных целей

Телеграм-канал «Два майора» в свете последних событий решил поднять крайне серьезную проблему. Из тех, о которых не принято говорить и поднимать публично. Но если этого не делать, то в конечном итоге ничего и не изменится.

Речь о работе военной авиации. И дело даже не в нештатных сходах бомб, хотя и эти моменты жителей некоторых регионов, определенно, волнуют. А о точности, отчетности...

«При всей любви народа к военлетам, с земли парни сообщают о массе проблем реального применения авиации, — пишут «Два майора» . — Ладно там с цифрами на бумаге и в телевизоре, но на земле-то надо понимать, сколько против тебя БТР противника. Но это сложно делать, если боевые вертолеты наносят удары по уже подбитым ПТУРами пустым БМП образца стран НАТО. Потом это показывает Конашенков (официальный представитель Минобороны РФ, — Авт.), наверху думают, что все хорошо, это надо располовинить...».

Авторы заметки поднимают вопрос точности управляемых авиационных бомб. Их они называют крутой вещью. Однако УПАБы иногда бьют «не пойми куда». Много вопросов, подчеркивают они в заключение, вызывает кабрирование, а также уровень взаимодействия авиаторов с пехотными подразделениями.

Добавим, что Телеграм-каналы, даже если их авторами являются военнослужащие в отставке, поддерживающие связь с бойцами на передовой, не являются официальными источниками информации. Поэтому такого уровня доверия, как к Министерству обороны страны, к ним, конечно же, быть не может.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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