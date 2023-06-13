Пасечник сообщил, что ВСУ пока не начинали контрнаступление в направлении Луганска

Сегодня, 12:39

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Пасечник сообщил, что ВСУ пока не начинали контрнаступление в направлении Луганска
Фото из открытых источников

Предпосылок, которые бы указывали на то, что противник готовится наступать в направлении Луганска, пока не наблюдается. Это следует из заявления врио главы ЛНР Леонида Пасечника в беседе с РИА «Новости».

Вероятность того, что в ближайшие дни на территории Луганщины начнется серьезная активизация боевых действий в рамках наступления противника, по его оценке, крайне низкая. Хотя противник периодически и наносит удары по различным объектам в столице ЛНР. Некоторые эксперты воспринимают их как подготовку к наступательной операции. Выводы Пасечника основываются на докладах, которые подают ему на стол.

«Кроме того, что противник стал применять новые тактические ракеты дальнего действия Storm Shadow, которые им любезно поставил коллективный запад для того, чтобы наносить удары по нашей территории, ничто о наступлении ВСУ особо не говорит, — сказал Пасечник. — Во всяком случае, из тех докладов, которые я получаю».

Напомним, с началом наступления противника ожидаемо активизировался Запорожский фронт. Сейчас бои идут близ Урожайного, а также Работино.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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