Неблагоприятные погодные условия на Запорожье играют на руку российским войскам. Солдаты имеют возможность немного передохнуть — из-за дождей ВС Украины существенно снизили свою наступательную активность. Об этом общественность проинформировал член ВГА Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, на Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском направлениях Запорожского фронта сейчас идут проливные дожди.

«Как следствие — снижение активности в наступательных действиях противника», — говорит Владимир Рогов.

Затяжные дожди, конечно, не означают, что на Запорожском фронте тишина. Рогов сообщает о том, что украинские войска продолжают бить артиллерией по позициям первой, второй и третьей линий обороны российской армии.

СВО длится 16-й месяц. Свыше недели назад ВС Украины пошли в очередное наступление. ВС РФ на большинстве направлений сидят в обороне, но прибегают к контратакам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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