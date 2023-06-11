Американский генерал Ходжес предположил, что украинские танки Leopard и БМП Bradley были «приманкой» для ВС РФ

Наступающие украинские войска за несколько дней своей наступательной операции потеряли несколько единиц танков Leopard и более десятка БМП Bradley. Американский генерал Бен Ходжес, экс-командующий армией США в Европе, считает, что появление на передовой самой лучшей западной бронетехники было очень хорошо продуманной операцией.

Leopard и Bradley, пусть даже они были поражены российской стороной, отлично справились со своей ролью «приманки». Танки на самом раннем этапе наступления ВСУ привлекли внимание российского командования именно к Запорожскому участку фронта. Теперь они вынуждены гадать, будет ли нанесен главный удар на этом направлении или же на каком-то другом.

«Я бы все так же сделал, если бы у меня была цель запутать противника», — приводит слова Бена Ходжеса немецкое издание «Tagesspiegel».

Напомним, наиболее горячие бои сейчас ведутся на так называемом Времьевском выступе, где у противника имеется определенный успех — по сообщениям военкоров, за неделю он сумел вернуть контроль над несколькими населенными пунктами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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