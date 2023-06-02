«РВ»: Подразделения ВСУ пошли в наступление на Запорожском направлении

4 июня бронегруппа ВСУ, в состав которой вошли около 10 танков и другая бронетехника с ротной тактической группой пехоты, пошла в наступление в районе Времьевского выступа между запорожским и угледарским участками фронта.

Как пишет Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», этот факт может указывать на начало контрнаступления украинской армии. Бой завязался в районе населенных пунктов Нескучное и Уютное, где российские войска обнаружили движение противника и открыли огонь. По предварительной информации, два танка ВСУ были уничтожены противотанковыми управляемыми ракетами, столкновения продолжаются.

Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что на запорожском направлении российские позиции накрываются массированным огнем и ВС России не могут дать ответ из-за отсутствия у них контрбатарейной борьбы на этом участке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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