Военкор Александр Сладков рассказал о тяжелой ситуации для ВС РФ на Запорожском направлении

Вчера, 22:04

0

Image 16+
Военкор Александр Сладков рассказал о тяжелой ситуации для ВС РФ на Запорожском направлении
Фото из открытых источников

Военкор Александр Сладков в своем Телеграм-канале высказался о ситуации на Запорожском направлении.

Он заявил что сейчас там у российских войск непростая ситуация, пишет «Военное обозрение». Они под постоянными обстрелами. Но при этом не ведется контрбатарейная борьба. По словам военкора, ВСУ постоянно бьют артиллерией по российским позициям, а также наносят удары по тыловым объектам.

«Контрбатарейная борьба, как основной, постоянно применяемый метод противодействия вражеской артиллерии у нас в СВО отсутствует. Его нет, кто бы что ни говорил», - заявил Сладков.

Он добавил, что знает многое о ситуации в Запорожье, но не может все озвучивать. По его словам, есть нехорошие причины, которые не зависят от подразделений РФ, развернутых  на этом направлении.

Также Сладков отметил, что ВСУ знают недоработки ВС РФ и этим пользуются, и сейчас украинские   артиллеристы переигрывают российских.

Отметим, Запорожскую область многие аналитики называют наиболее вероятным направлением контрнаступления ВСУ.

 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Военкор Александр Сладков рассказал о тяжелой ситуации для ВС РФ на Запорожском направлении

Вчера, 22:04

На Украине собираются закупить для ВСУ еще около 200 тыс. беспилотников

Вчера, 14:04

WarGonzo: Более 100 диверсантов из РДК прорываются в Белгородскую область

2-06-2023, 13:34

Моренец выразила мнение о ситуации на Украине

27-05-2023, 09:14

Мобилизованный в сентябре отец двоих детей из Екатеринбурга погиб на спецоперации

26-05-2023, 15:39

«Mash»: Противник для прикрытия захода ДРГ в Белгородскую область пытался дезорганизовать работу оперативных служб Брянщины

23-05-2023, 12:34

«МИГ»: Бахмут наш, но есть деталь, там действительно остались ВСУ

23-05-2023, 08:59

Военкор Поддубный: Украина однозначно получит F-16

20-05-2023, 13:44

«АиФ»: Генерал РФ Бужинский проинформировал о возможном сроке завершения СВО на Украине

19-05-2023, 15:44

Военкор Линин: ракеты Storm Shadow могут долететь из Украины до Ростова и Тулы за полчаса

17-05-2023, 09:29

«Если народ тебе верит — то не надо врать»: Баранец обратился к распространившим новости о наступлении ВСУ российским военкорам

12-05-2023, 14:59

РВ: войска ВСУ прорвали фланг и открыли «дорогу жизни» в Часов Яр

12-05-2023, 10:29

Украина обучила 10 тысяч операторов беспилотников «Армии дронов»

5-05-2023, 09:39

Генерал Гурулев призвал не ждать наступления ВС Украины, а готовить свое

27-04-2023, 11:09

Австрийский эксперт Купер: ВСУ не смогут преодолеть российские мины во время контрнаступления

27-04-2023, 09:19

Военкор Коц сообщил, что Россия начала бороться с главным преимуществом украинских военных в Угледаре

25-04-2023, 12:19

Рогозин назвал четыре типа навигации рухнувшего в Подмосковье украинского беспилотника

24-04-2023, 17:29

На левом берегу, близ Херсона, возник плацдарм ВСУ, есть угроза контрнаступления

24-04-2023, 11:24

Военный эксперт Литовкин заверил, что наступление ВСУ в Херсонской области обречено на провал

18-04-2023, 18:49

Бородай рассказал, при каком условии состоится второе контрнаступление ВСУ осенью

18-04-2023, 16:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Жителям Смоленской области рассказали, куда бежать в случае атак БПЛА

Жителям Смоленской области рассказали, куда бежать в случае атак БПЛА

Вчера, 14:54

0

Вчера беспилотники противника предприняли попытку атаковать объекты топливно-энергетического комплекса Смоленской...

Подробнее
Активистка Оксана Иванова: политтехнологи насильственно меняют культурный код Урала

Активистка Оксана Иванова: политтехнологи насильственно меняют культурный код Урала

1-06-2023, 20:14

0

Оксана Иванова, активистка из Екатеринбурга, ведет борьбу с Шигирским идолом. Она считает, что политтехнологи пытаются...

Подробнее
Forbes: Кутаиси может вместо Стамбула стать новым хабом в Европу для туристов РФ

Forbes: Кутаиси может вместо Стамбула стать новым хабом в Европу для туристов РФ

1-06-2023, 20:14

0

Стамбул вскоре может утратить свою привлекательность для тех туристов, кто использовал его в качестве хаба для...

Подробнее
Сезон открыт: чем привлекают туристов пляжи юга России

Сезон открыт: чем привлекают туристов пляжи юга России

1-06-2023, 09:14

0

На южном побережье России стартовал пляжный сезон. На пляжах уже многолюдно, но мало кто купается, ведь вода еще не...

Подробнее
WarGonzo: Более 100 диверсантов из РДК прорываются в Белгородскую область

WarGonzo: Более 100 диверсантов из РДК прорываются в Белгородскую область

2-06-2023, 13:34

0

Продолжают поступать новые тревожные новости из Белгородской области России. Военный корреспондент Семен Пегов сообщил...

Подробнее
Глава Дальнегорска Теребилов может понести ответственность за невнимание к проблемам горожан

Глава Дальнегорска Теребилов может понести ответственность за невнимание к проблемам горожан

1-06-2023, 19:56

0

Главу Дальнегорска Александра Теребилова могут привлечь по статье 5.59 КоАП РФ за системные игнорирования жалоб местных...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Обнародованы подробности атаки дронов-камикадзе на газовую и нефтеперерабатывающую станции в Смоленской области

Обнародованы подробности атаки дронов-камикадзе на газовую и нефтеперерабатывающую станции в Смоленской области

2-06-2023, 09:54

0

Минувшей ночью беспилотники-камикадзе атаковали сразу два важных объекта — нефтеперерабатывающую и газовую станции в...

Подробнее
Жена мобилизованного смогла получить помощь врачей в Дальнегорске только после общественного резонанса

Жена мобилизованного смогла получить помощь врачей в Дальнегорске только после общественного резонанса

2-06-2023, 21:03

0

Супруга одного из мобилизованного в зону СВО жителя Дальнегорска получила необходимую ей медицинскую помощь только на...

Подробнее
Военный эксперт Сивков обозначил сложность пресечения обстрелов территории Белгородской области

Военный эксперт Сивков обозначил сложность пресечения обстрелов территории Белгородской области

1-06-2023, 14:29

0

Обстрелы Белгородской области в настоящее время пресечь сложно, поскольку противник использует маневренные установки и...

Подробнее
Российского туриста шокировали цены в турецкой столовой

Российского туриста шокировали цены в турецкой столовой

1-06-2023, 12:09

0

Российский турист рассказал о баснословных ценах в турецких точках общепита. Он пообедал в столовой Стамбула, а когда...

Подробнее