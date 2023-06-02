Военкор Александр Сладков рассказал о тяжелой ситуации для ВС РФ на Запорожском направлении

Жителям Смоленской области рассказали, куда бежать в случае атак БПЛА
Вчера беспилотники противника предприняли попытку атаковать объекты топливно-энергетического комплекса Смоленской...Подробнее
Военкор Александр Сладков в своем Телеграм-канале высказался о ситуации на Запорожском направлении.
Он заявил что сейчас там у российских войск непростая ситуация, пишет «Военное обозрение». Они под постоянными обстрелами. Но при этом не ведется контрбатарейная борьба. По словам военкора, ВСУ постоянно бьют артиллерией по российским позициям, а также наносят удары по тыловым объектам.
«Контрбатарейная борьба, как основной, постоянно применяемый метод противодействия вражеской артиллерии у нас в СВО отсутствует. Его нет, кто бы что ни говорил», - заявил Сладков.
Он добавил, что знает многое о ситуации в Запорожье, но не может все озвучивать. По его словам, есть нехорошие причины, которые не зависят от подразделений РФ, развернутых на этом направлении.
Также Сладков отметил, что ВСУ знают недоработки ВС РФ и этим пользуются, и сейчас украинские артиллеристы переигрывают российских.
Отметим, Запорожскую область многие аналитики называют наиболее вероятным направлением контрнаступления ВСУ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Вчера беспилотники противника предприняли попытку атаковать объекты топливно-энергетического комплекса Смоленской...Подробнее
Оксана Иванова, активистка из Екатеринбурга, ведет борьбу с Шигирским идолом. Она считает, что политтехнологи пытаются...Подробнее
Стамбул вскоре может утратить свою привлекательность для тех туристов, кто использовал его в качестве хаба для...Подробнее
На южном побережье России стартовал пляжный сезон. На пляжах уже многолюдно, но мало кто купается, ведь вода еще не...Подробнее
Продолжают поступать новые тревожные новости из Белгородской области России. Военный корреспондент Семен Пегов сообщил...Подробнее
Главу Дальнегорска Александра Теребилова могут привлечь по статье 5.59 КоАП РФ за системные игнорирования жалоб местных...Подробнее
Минувшей ночью беспилотники-камикадзе атаковали сразу два важных объекта — нефтеперерабатывающую и газовую станции в...Подробнее
Супруга одного из мобилизованного в зону СВО жителя Дальнегорска получила необходимую ей медицинскую помощь только на...Подробнее
Обстрелы Белгородской области в настоящее время пресечь сложно, поскольку противник использует маневренные установки и...Подробнее
Российский турист рассказал о баснословных ценах в турецких точках общепита. Он пообедал в столовой Стамбула, а когда...Подробнее
Комментировать