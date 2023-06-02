Военкор Александр Сладков рассказал о тяжелой ситуации для ВС РФ на Запорожском направлении

Военкор Александр Сладков в своем Телеграм-канале высказался о ситуации на Запорожском направлении.

Он заявил что сейчас там у российских войск непростая ситуация, пишет «Военное обозрение». Они под постоянными обстрелами. Но при этом не ведется контрбатарейная борьба. По словам военкора, ВСУ постоянно бьют артиллерией по российским позициям, а также наносят удары по тыловым объектам.

«Контрбатарейная борьба, как основной, постоянно применяемый метод противодействия вражеской артиллерии у нас в СВО отсутствует. Его нет, кто бы что ни говорил», - заявил Сладков.

Он добавил, что знает многое о ситуации в Запорожье, но не может все озвучивать. По его словам, есть нехорошие причины, которые не зависят от подразделений РФ, развернутых на этом направлении.

Также Сладков отметил, что ВСУ знают недоработки ВС РФ и этим пользуются, и сейчас украинские артиллеристы переигрывают российских.

Отметим, Запорожскую область многие аналитики называют наиболее вероятным направлением контрнаступления ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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