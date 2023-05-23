Мобилизованный в сентябре отец двоих детей из Екатеринбурга погиб на спецоперации

Мобилизованный уроженец Екатеринбурга Игорь Шахматов погиб во время боевых действий в Украине в ходе специальной военной операции России. Об этом со ссылкой на сообщение администрации Сухого Лога информирует местное издание «Е1» .

Шахматова мобилизовали 29 сентября минувшего года. Погиб он в 33-летнем возрасте 12 мая в боях под Кременной на Луганщине. В Сухом Луге у него остались жена и двое детей.

Игорь Шахматов - уроженец столицы Урала. В Екатеринбурге он отучился в школе и техникуме, затем устроился на работу водителем троллейбуса. Шесть лет назад мужчина вместе с семьей перебрался в Сухой Лог. Работал на станции Кунара ремонтником подвижного состава - вплоть до мобилизации.

На СВО был водителем-механиком ББМ. Однажды он уже был ранен, но после лечения смог снова влиться в ряды российских сил. Последним сражением для Шахматова стал бой под Кременной.

В пятницу состоялось прощание с погибшим.

Специальная военная операция России на территории Украины длится уже 16-ый месяц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700