«Mash»: Противник для прикрытия захода ДРГ в Белгородскую область пытался дезорганизовать работу оперативных служб Брянщины

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Перед тем, как на территорию Белгородской области России зашли диверсанты, противник прибег к обманному маневру с целью отвлечения внимания. В частности, путем активизации «телефонных террористов».
Как сообщает Телеграм-канал «Mash», была предпринята попытка дезорганизовать работу оперативных служб Брянской области перед нападением на Белгородскую.
Незадолго до атаки в дежурные части начали звонить и сообщать, что своими глазами видели в приграничье Брянской области вооруженных людей с украинскими шевронами, а также бронированную технику.
Иногда «телефонные злоумышленники» набирали и номера обычных граждан. А те, поддавшись панике, в свою очередь обрывали телефоны полиции.
«При проверке оказалось, что все звонки были с подменных номеров, а вся информация — фейк», — отмечает «Mash».
Этот прием был нацелен на то, чтобы отвлечь внимание спецслужб и помочь диверсантам зайти под Белгород.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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