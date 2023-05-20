«Mash»: Противник для прикрытия захода ДРГ в Белгородскую область пытался дезорганизовать работу оперативных служб Брянщины

Сегодня, 12:34

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«Mash»: Противник для прикрытия захода ДРГ в Белгородскую область пытался дезорганизовать работу оперативных служб Брянщины
Фото из открытых источников

Перед тем, как на территорию Белгородской области России зашли диверсанты, противник прибег к обманному маневру с целью отвлечения внимания. В частности, путем активизации «телефонных террористов».

Как сообщает Телеграм-канал «Mash», была предпринята попытка дезорганизовать работу оперативных служб Брянской области перед нападением на Белгородскую.

Незадолго до атаки в дежурные части начали звонить и сообщать, что своими глазами видели в приграничье Брянской области вооруженных людей с украинскими шевронами, а также бронированную технику.

Иногда «телефонные злоумышленники» набирали и номера обычных граждан. А те, поддавшись панике, в свою очередь обрывали телефоны полиции.

«При проверке оказалось, что все звонки были с подменных номеров, а вся информация — фейк», — отмечает «Mash».

Этот прием был нацелен на то, чтобы отвлечь внимание спецслужб и помочь диверсантам зайти под Белгород.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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