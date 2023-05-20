«МИГ»: Бахмут наш, но есть деталь, там действительно остались ВСУ

Телеграм-канал «МИГ» опубликовал снова информацию о том, что происходит в Бахмуте.

Город захвачен российскими силами, но источник сообщает, что там все еще остаются украинские военные, пишет ИА «Русская Весна».

Продолжаются бои с теми силами, которые еще остаются в микрорайоне «Самолет». Идет зачистка «гнезда». Также российские бойцы натыкаются повсюду на мины и растяжки. Поэтому зачистка города идет долго.

Еще одна проблема для российских сил в том, что вокруг города холмы, с которых ВСУ продолжают бить артиллерией. Как долго будет это продолжаться, никто сказать не может. Тем более, что поступала информация об успехах ВСУ на флангах.

При этом Киев заявляет, что Украина будет добиваться возвращения всех своих территорий в границах 1991 года. Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже заявил, что РФ необходима новая волна мобилизации, чтобы удержать занятые территории.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700