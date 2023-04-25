Австрийский эксперт Купер: ВСУ не смогут преодолеть российские мины во время контрнаступления

Сегодня, 09:19

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Австрийский эксперт Купер: ВСУ не смогут преодолеть российские мины во время контрнаступления
Фото из открытых источников

Известный военный эксперт из Австрии Том Купер главным преимуществом ВС России перед наступлением ВС Украины назвал глубокие укрепления наземных позиций. В беседе с изданием «Kyiv Post» он акцентировал внимание на одном важном аспекте, который станет серьезным препятствием для украинских сил при продвижении вперед.

По словам Купера, российские позиции «засеяны» миллионами мин.

«В то же время у украинской армии мало опыта атак на подготовленные оборонительные позиции», — говорит специалист.

Он склоняется к мысли, что украинские военнослужащие пока не готовы к преодолению таких препятствий. Также у ВСУ могут возникнуть сложности с проведением масштабных штурмовых операций, призванных разрушить укрепления противника. 

Время украинского наступления приближается. Вчера СМИ сообщили о том, что Запад уже поставил Украине 98% обещанной под него военной техники. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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