Ветеран разведки Клупов раскрыл четыре направления для наступления ВС Украины

Владелец ЧВК «Вагнер» объяснил, почему российским войскам важно удерживать Бахмут
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Направлением главного удара ВСУ в ходе планируемого контрнаступления наверняка станет южное, с целью взятия в том числе и Крыма. Вторым по приоритетности станет восточный фронт - Киев таким образом хочет остановить продвижение российских войск. Возможные отвлекающие направления - Молдова и Беларусь. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU поведал ветеран военной разведки Рустем Клупов.
«Основное главное направление, конечно, будет юг. По оперативным расчетам, им хватит дойти до Азовского моря в лучшем случае. А на Крым силенок опять не останется», - считает он.
Клупов аргументировал это тем, что в случае успеха на южном фронте ВСУ необходимо будет удерживать отбитую территорию. Украинские войска израсходуют свои силы в ходе наступления, тогда как российские к тому моменту восстановятся и смогут нанести контрудары.
Контрнаступление ВСУ на бахмутском и авдеевском направлении способно создать угрозу Луганску, допускает эксперт. Противник может даже зайти на территорию РФ, но такие действия будут преследовать только психологический эффект, поскольку глубины операции таким образом армия Украины не достигнет.
«Так или иначе, в СВО могут втягиваться приграничные государства... Это направление для отвлекающих второстепенных ударов», — заключил Клупов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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