Боевые действия на территории Украины длятся уже 14-й месяц. Животные прячутся от обстрелов точно так же, как и люди. Порой они перемещаются подальше от линии фронта и даже помогают военным. Правда, сами не подозревая об этом.

Так, к примеру, бойцы ВС Украины в недавней беседе с «Kyiv Post» рассказали, какую службу сослужило им заброшенное стадо овец, передает «Московский комсомолец».

Солдаты обратили внимание на то, что животных было очень много. Они сбились в стадо в поисках еды и передвигались по дороге.

«После того, как овцы прошли через определенный район, бойцы смогли безопасно уйти. Мы знали, что мин, на которых можно было бы взорваться, не было. Мы называли их саперами-альтруистами», — поделился с журналистами историей, которая имела место быть на фронте, военнослужащий армии противника.

СВО на Украине длится с 24 февраля минувшего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700