Военный «Черномор»: ВС Украины запускают через Днепр лодки с манекенами

Сегодня, 14:19

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Военный «Черномор»: ВС Украины запускают через Днепр лодки с манекенами
Фото из открытых источников

Военнослужащие Вооруженных сил Украины на херсонском направлении фронта принялись использовать для переправы через Днепр лодки, в которых вместо живых людей находятся манекены. Таким образом украинцы пытаются выявить огневые точки военных ВС РФ. Об этом в своем комментарии ТАСС рассказал военнослужащий с позывным «Черномор».

Суть тактики в следующем. Украинцы усаживают манекены в лодки и направляют через реку Днепр. Естественно, плавсредства обнаруживаются российскими военными. И здесь, говорит «Черномор», важно не вести обстрел этих лодок со всех позиций сразу, поскольку украинские военные только и добиваются этого, чтобы зафиксировать все огневые точки российских войск. После этого следует ожидать «прилетов» на позиции.

В заключение боец с позывным «Черномор» поведал, что за последнее время украинские военные стали гораздо активнее на Днепре. Были предприняты несколько переправ и атак через реку, однако все они были пресечены либо отбиты российскими войсками.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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