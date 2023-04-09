Российские ракеты не долетят до Западной Украины из-за пяти зон украинской ПВО

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Российские войска разрушили мост в Черниговской области, используемый украинской ДРГ для проникновения в Брянскую область, сообщил военкор Евгений Поддубный. По его словам, с этой целью они применили ракету «воздух-поверхность» Х-29ТД, разработанную для уничтожения железобетонных сооружений.
Речь идет о боеприпасе малого радиуса действия — до 30 км. Его модификация может применяться для ударов и в ночное время. Журналист также заявил, что удар по мосту через реку Судость нанесли летчики Западного военного округа на Су-34. Мост, который находится у села Гремяч, получил значительные повреждения.
Между тем военный эксперт Юрий Кнутов заявил, российская армия располагает множеством различных средств поражения. Прежде всего, это «Калибры», которые обладают высокой точностью удара. Но применение этих ракет не позволяет поражать мосты и объекты, которые расположены в западной части Украины. Для этого ракете нужно преодолеть пять зон ПВО ВСУ.
Помимо этого, для уничтожения моста, необходимо попасть точно по его опоре, что крайне сложно сделать без работы разведчиков и диверсантов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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