«The Times»: у ВС Украины остался последний шанс на наступление

Сегодня, 11:49

0

Image 16+
«The Times»: у ВС Украины остался последний шанс на наступление
Фото из открытых источников

Последний шанс на контрнаступление остался у Вооруженных сил Украины. И если Киев не сможет им воспользоваться либо наступательная операция провалится, рассчитывать на столь мощную поддержку коллективного Запада он больше не сможет. Об этом пишет в своей статье британская «The Times».

На фронте в настоящее время относительное затишье. Боевые действия, конечно, ведутся, но в преддверии грядущего контрнаступления ВСУ обе стороны вооруженного конфликта приберегают боеприпасы. Поэтому и обстрелы по всей линии боевого соприкосновения уже не такие интенсивные, как раньше.

У Украины есть все необходимое для проведения большого контрнаступления. Но если оно не увенчается успехом, поддержка Запада ослабнет, и в Киеве не могут не отдавать себе в этом отчет. У США, кроме Украины, есть и другие «конкурирующие приоритеты». Военно-промышленный комплекс Европы едва только вышел из спящего состояния. Наладить производство боеприпасов, которое бы полностью удовлетворяло потребности ВСУ на СВО, в ближайшее время вряд ли получится.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«The Times»: у ВС Украины остался последний шанс на наступление

Сегодня, 11:49

Военкор Сладков назвал «ошибкой ошибок» отношение к артиллерии на фоне «Калибров» и «Кинжалов»

Вчера, 11:54

Битва за Кременную: Стал понятен «секрет стойкости» ВС Украины

8-04-2023, 13:34

Рогов: план приазовского наступления ВСУ разрабатывали военные НАТО в США и Британии

7-04-2023, 09:29

Рогов: танки Challenger переброшены ВСУ на Запорожский фронт

6-04-2023, 11:54

Рогов связал удары по Мелитополю с грядущим контрнаступлением ВСУ

6-04-2023, 10:44

Клинцевич: Пентагон помогает Киеву готовить контрнаступление на нескольких направлениях

5-04-2023, 15:04

Полковник Тимошенко уверен, что ВС Украины не смогут атаковать Крым ни по суше, ни десантом

31-03-2023, 09:09

ВСУ задействовали под Харьковом истребители, переданные Словакией

30-03-2023, 19:04

Эксперт Рожин проинформировал о ситуации на Артемовском направлении

29-03-2023, 09:54

Военный эксперт Литовкин оценил невидимые для тепловизоров маскхалаты ВСУ

27-03-2023, 13:24

ВСУ сообщили об уничтожении командного пункта РФ в Сватово ударом HIMARS

26-03-2023, 11:14

Шурыгин: Все заявления о поставках техники Украине делаются задним числом

24-03-2023, 13:19

Полковник Свитан допустил вероятность контрнаступления ВС Украины на Донецк

22-03-2023, 13:54

Украинский генерал Наев назвал «наиболее вероятные направления» наступления ВС РФ в ходе СВО

20-03-2023, 15:54

Военный эксперт Мураховский заверил, что российские ЗРК способны сбивать снаряды Excalibur

18-03-2023, 11:19

Confidencial: на Западе опасаются, что после получения истребителей Украина начнет наносить удары по России

17-03-2023, 20:39

Рожин: потеря Артемовска повлечет для ВСУ серьезные проблемы на нескольких направлениях

14-03-2023, 17:49

Аналитик Белл призвал перейти к маневренному сражению

13-03-2023, 15:59

«Defense Express»: Русские атакуют в Артемовске сразу с пяти направлений

13-03-2023, 13:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Кого освободят от военных сборов в РФ

Кого освободят от военных сборов в РФ

Вчера, 20:14

0

В России ежегодно проходят военные сборы, на которые призывают тех, кто отслужил срочную службу. В ходе сборов...

Подробнее
Беглов стал большим разочарованием: аналитик Очкивский высказался о политике губернатора

Беглов стал большим разочарованием: аналитик Очкивский высказался о политике губернатора

8-04-2023, 12:08

0

Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов полностью подстроил под себя законодательную власть, заявил...

Подробнее
В РСТ рассказали о планах россиян провести майские праздники в России

В РСТ рассказали о планах россиян провести майские праздники в России

8-04-2023, 18:39

0

Россияне в большинстве своем планируют провести майские праздники на территории своей страны. Более 50% граждан...

Подробнее
В Брянской области России на мине подорвался автомобиль пограничников: один военный погиб

В Брянской области России на мине подорвался автомобиль пограничников: один военный погиб

7-04-2023, 13:04

0

В Брянской области России автомобиль пограничников наехал на мину и подорвался. В результате инцидента есть жертва....

Подробнее
Журналист The Diplomat Зишан рассказал о последнем шаге Путина для решающего удара по Западу

Журналист The Diplomat Зишан рассказал о последнем шаге Путина для решающего удара по Западу

7-04-2023, 14:04

0

Глава российского государства Владимир Путин готов создать антизападный блок с участием Поднебесной и Индии. Журналист...

Подробнее
Эксперт Райнер Браун допустил размещение ядерного оружия в Финляндии

Эксперт Райнер Браун допустил размещение ядерного оружия в Финляндии

7-04-2023, 16:14

0

Райнер Браун, являющийся сопредседателем Международного бюро мира, заявил, что пока что мир не достиг пика эскалации,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Лавров рассказал о переговорах в Турции

Лавров рассказал о переговорах в Турции

7-04-2023, 13:29

0

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел переговоры с руководителем турецкого...

Подробнее
Французы ищут легкой смерти: готовят закон об эвтаназии

Французы ищут легкой смерти: готовят закон об эвтаназии

Вчера, 09:14

0

Франция собирается проголосовать за законопроект об эвтаназии, но медицинское сообщество высказалось против него,...

Подробнее
Венесуэла названа альтернативой Турции для отдыха жителей РФ

Венесуэла названа альтернативой Турции для отдыха жителей РФ

8-04-2023, 21:49

0

Руководитель торгово-промышленной палаты в сфере взаимных связей Венесуэлы и Российской Федерации Роман Фроленко...

Подробнее
Военкор Сладков назвал «ошибкой ошибок» отношение к артиллерии на фоне «Калибров» и «Кинжалов»

Военкор Сладков назвал «ошибкой ошибок» отношение к артиллерии на фоне «Калибров» и «Кинжалов»

Вчера, 11:54

0

«Легкое» отношение к артиллерии на фоне наличия ракет «Калибр», «Кинжал» и «Ярс» в ходе СВО военный корреспондент...

Подробнее