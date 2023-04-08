«The Times»: у ВС Украины остался последний шанс на наступление

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Последний шанс на контрнаступление остался у Вооруженных сил Украины. И если Киев не сможет им воспользоваться либо наступательная операция провалится, рассчитывать на столь мощную поддержку коллективного Запада он больше не сможет. Об этом пишет в своей статье британская «The Times».
На фронте в настоящее время относительное затишье. Боевые действия, конечно, ведутся, но в преддверии грядущего контрнаступления ВСУ обе стороны вооруженного конфликта приберегают боеприпасы. Поэтому и обстрелы по всей линии боевого соприкосновения уже не такие интенсивные, как раньше.
У Украины есть все необходимое для проведения большого контрнаступления. Но если оно не увенчается успехом, поддержка Запада ослабнет, и в Киеве не могут не отдавать себе в этом отчет. У США, кроме Украины, есть и другие «конкурирующие приоритеты». Военно-промышленный комплекс Европы едва только вышел из спящего состояния. Наладить производство боеприпасов, которое бы полностью удовлетворяло потребности ВСУ на СВО, в ближайшее время вряд ли получится.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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