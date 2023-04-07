Военкор Сладков назвал «ошибкой ошибок» отношение к артиллерии на фоне «Калибров» и «Кинжалов»

«Легкое» отношение к артиллерии на фоне наличия ракет «Калибр», «Кинжал» и «Ярс» в ходе СВО военный корреспондент Александр Сладков назвал «ошибкой ошибок».

У себя в Telegram-канале он напомнил, что именно она играет одну из ключевых ролей. Если имеется достаточное количество боеприпасов, российские силы на СВО могут продвигаться вперед - удерживать занятые позиции и захватывать новые.

«Без сильной артиллерии нет успеха в СВО», - пишет Сладков.

Особенно эффективна она будет при наличии беспилотников-наводчиков и разведывательных комплексов в каждом дивизионе. При условии, что «стволы новые и боеприпасов море».

Специальная военная операция длится 14-й месяц. В Институте изучения войны в свежем отчете заявили, что наступательная активность российских сил постепенно затихает, артиллерия и военная техника все менее активно используется. Аналитики связывают это с подготовкой к отражению ожидаемого украинского контрнаступления.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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