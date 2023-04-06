Битва за Кременную: Стал понятен «секрет стойкости» ВС Украины

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Обозреватель «Свободной Прессы» Александр Ситников высказался по поводу того, в чем «секрет стойкости» ВСУ на линии Купянск-Сватово-Кременная.
Исходя из данных американского института изучения войны (ISW), ВС РФ провели атаки на этом направлении и смогли добиться некоторых успехов к северо-западу от Куземовки. Но все же это ограниченное продвижение.
Как отметил Ситников, то, что войскам РФ не удается развернуть масштабное наступление на этом направлении, связано с несколькими причинами.
Это, по его словам, обусловлено в том числе и тем, что в прифронтовых населенных пунктах действует комендантский час. С восьми вечера и до шести утра гражданским запрещено выходить на улицу. Ситников уверен, что так ВСУ скрывают от местного населения перемещение войск. Он отметил, что среди местного населения могут быть те, кто поддерживает РФ и они сдавали бы эту информацию российским военным.
Еще одной причиной того, что ВСУ и далее удерживают оборонные рубежи, Ситников назвал ограничения в использовании мобильной связи. В районе Купянска работает только «Киевстар», и этот оператор, по его словам, контролируется СБУ и ГУР.
Отметим, ВС РФ проводят «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Бои продолжаются уже более года, и при этом ВСУ готовят масштабное контрнаступление.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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