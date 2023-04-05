Военные НАТО в Соединенных Штатах и Великой Британии разработали план быстрого прорыва ВС Украины к побережью Азовского моря, и он не предполагает штурмов крупных населенных пунктов. В этом уверен Владимир Рогов, представитель администрации Запорожской области.

В беседе с корреспондентом РИА «Новости» он сообщил, что украинские войска будут пытаться перерезать сухопутный коридор в Крым, а также нарушить снабжение российской группировки в районе Азовского моря.

Рогов полагает, что перед тем, как пойти в наступление, ВС Украины нанесут удары по военным и инфраструктурным объектам посредством управляемых снарядов и беспилотников-камикадзе. И только после этого на театр боевых действий выдвинется бронированная техника.

Невзирая на то, что именно южный фронт является самым логичным для удара противника, точное направление его атаки остается неизвестным, подчеркнул Рогов. Он добавил, что российские силы сделают все необходимое для отражения наступления.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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