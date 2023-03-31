Британские тяжелые танки Challenger 2 уже появились на Запорожском направлении фронта. Об этом проинформировал представитель местной администрации, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, выразив уверенность в том, что поставленные Лондоном боевые машины с динамической защитой Киев задействует при проведении своего контрнаступления.

Российские силы на южном фронте готовятся к столкновениям с британскими танками. Хотя данная бронетехника в настоящее время противником не используется. ВСУ и ВС РФ ведут артиллерийские дуэли. Украинские военные также пытаются прощупать линию фронта. Периодически прибегают к разведке боем.

«Танки Challenger уже есть на Запорожском направлении, ВСУ их будут использовать при наступлении», — проинформировал Рогов агентству ТАСС.

Он считает, что оно начнется, как только украинские войска накопят достаточное количество бронетехники на Запорожском участке фронта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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