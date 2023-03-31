Рогов связал удары по Мелитополю с грядущим контрнаступлением ВСУ

Удары по инфраструктурным объектам Мелитополя глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов связал с подготовкой Вооруженных сил Украины к проведению контрнаступления на Запорожском направлении фронта.

«Каждая такая проблема оборачивается большой нагрузкой на транспортные узлы, автодороги. Когда снабжение переходит на грузовой транспорт, это влияет на скорость, эффективность и объемы поставок», — приводит его объяснение агентство ТАСС.

ВСУ пытаются нарушить работу транспортной системы, дабы добиться задержки в поставках военного назначения. Очередные удары ВСУ на объекты в Мелитополе обрушили шестого апреля примерно в два часа ночи по киевскому времени (совпадает с московским).

По сообщениям местных властей, шесть ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS, силами противовоздушной обороны региона были сбиты. Жители Мелитополя написали в социальных сетях, что звуки взрывов раздавались в районе аэродрома.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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