Страна с жутким имиджем ждет россиян на отдых
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Удары по инфраструктурным объектам Мелитополя глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов связал с подготовкой Вооруженных сил Украины к проведению контрнаступления на Запорожском направлении фронта.
«Каждая такая проблема оборачивается большой нагрузкой на транспортные узлы, автодороги. Когда снабжение переходит на грузовой транспорт, это влияет на скорость, эффективность и объемы поставок», — приводит его объяснение агентство ТАСС.
ВСУ пытаются нарушить работу транспортной системы, дабы добиться задержки в поставках военного назначения. Очередные удары ВСУ на объекты в Мелитополе обрушили шестого апреля примерно в два часа ночи по киевскому времени (совпадает с московским).
По сообщениям местных властей, шесть ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS, силами противовоздушной обороны региона были сбиты. Жители Мелитополя написали в социальных сетях, что звуки взрывов раздавались в районе аэродрома.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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