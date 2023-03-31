Клинцевич: Пентагон помогает Киеву готовить контрнаступление на нескольких направлениях

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Директор Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире «Соловье Live» выразил уверенность в том, что аналитические военные центра Пентагона помогают Киеву в подготовке контрнаступления.
По его словам, при планировании используется доктрина тяжелых дивизий прорыва. Именно этим и объясняется поставка западными союзниками Украине танковых мостоукладчиков. Они, подчеркнул Клинцевич, помогут тяжелой бронетехнике в преодолении противотанковых рвов.
«Вероятнее всего, планируют глубокие прорывы с автономными группами, которые должны будут пытаться быстро вклиниться в оборону и куда-то доехать», - приводит слова военного эксперта онлайн-ресурс «Военное дело».
Кроме мостоукладчиков и топливозаправщиков украинские войска получили от Запада большое количество понтонов для преодоления техникой водных преград, а также американские БТРы Stryker, оснащенные дополнительными запасами топлива и ящиками с сухими пайками.
Все это, полагает Клинцевич, указывает на то, что украинское военное командование готовит для прорыва российской обороны абсолютно автономные подразделения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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