Полковник Тимошенко уверен, что ВС Украины не смогут атаковать Крым ни по суше, ни десантом

Сегодня, 09:09

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Полковник Тимошенко уверен, что ВС Украины не смогут атаковать Крым ни по суше, ни десантом
Фото из открытых источников

Военный эксперт Михаил Тимошенко считает, что в виду того, что полуостров Крым соединен с сушей только двумя небольшими перешейками, они станут ловушкой для ВСУ при проведении наступательной операции. Атаковать регион можно только с воздуха, ибо штурмовать его по суходолу - затея неимоверно сложная.

«Мы не ведем речь о мосте, который при необходимости можно разрушить. Но как ВС Украины будут наступать по суше, если рядом есть только один и второй узкий перешеек?» – задается вопросом эксперт в беседе с порталом «URA.RU».

Возможность высадки украинского десанта Тимошенко также исключает, потому как, напомнил он, кроме сил противовоздушной обороны Крым защищают «четыре полнокровные дивизии». Атаку с моря специалист также считает невозможной по причине отсутствия у Украины полноценного боевого флота.

Напомним, ранее ВСУ уже неоднократно атаковали полуостров посредством применения летательных беспилотных аппаратов, а также морских дронов-камикадзе. Некоторые эксперты не исключают, что в походе на Крым украинской стороны им тоже будет отведена ключевая роль.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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