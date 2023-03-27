ВСУ задействовали под Харьковом истребители, переданные Словакией

Сегодня, 19:04

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ВСУ задействовали под Харьковом истребители, переданные Словакией
Фото из открытых источников

Первые четыре истребителя МиГ-29, которые были переданы Украине Словакией, уже патрулируют воздушное пространство в небе под Харьковом. Об этом стало известно со слов вице-спикера Верховной рады Украины Елены Кондратюк в ходе ее выступления в словацком парламенте, сообщает «Регнум».

Ожидается, что всего Словакия поставит ВВС Украины 13 истребителей. Еще 20 таких боевых самолетов передаст Польша.

Эти самолеты модернизированы и в принципе могут применяться с западным вооружением, поскольку на них установлена современная электроника. Тем не менее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что эти самолеты уже устаревшие и не могут быть эффективны в борьбе с БПЛА и крылатыми ракетами, а также серьезно уступают российским Су-34.

«Украине нужны F-16», - написал сегодня в своем Телеграм главком ВСУ Валерий Залужный.

Рядом с призывом он разместил видео с военными авиаторами Украины, которые рассказали, как непросто им работать на устаревшей советской боевой авиации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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