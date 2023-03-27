Эксперт Рожин проинформировал о ситуации на Артемовском направлении

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На календаре 29 марта, Бахмут российскими войсками еще не взят. О том, какая обстановка сложилась на данном оперативном направлении, проинформировал военный эксперт Борис Рожин.
По его словам, «вагнера» продолжают медленное продвижение вперед продвигаться в районе промзоны завода АЗОМ. Боевые действия идут в центральной части города, а также на юго-западе, по направлению к памятнику летчикам.
Победные реляции в некоторых СМИ о том, что оборона ВСУ практически сломлена, в настоящее время неуместны, ибо преждевременны. Рожин указывает, что противник продолжает сопротивление. Данная информация подтверждается и источниками в ЧВК. Она, к слову, снова активизировалась в Бахмуте после укрепления флангов к северу и югу ВС РФ.
У населенных пунктов Орехово-Васильевка и Богдановка идут бои, как и в предыдущие дни. Российскими войсками они не взяты, как и поселок Хромово.
У противника имеются возможности для поставки необходимого гарнизону в Артемовске, хотя они и сопряжены с большим риском, ибо логистические пути простреливаются российскими силами. Поездки, как отмечает Рожин, превратились в «русскую рулетку», передает «Московский комсомолец».
Тем временем на Украине вновь заявили, что ВС Украины продолжают оборону Бахмута в силу того, что в этом имеется военная, а не политическая необходимость. В том числе для создания условий к переходу в контрнаступление.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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