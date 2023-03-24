Военный эксперт Литовкин оценил невидимые для тепловизоров маскхалаты ВСУ

Сегодня, 13:24

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Военный эксперт Литовкин оценил невидимые для тепловизоров маскхалаты ВСУ
Фото из открытых источников

Утром в понедельник российские СМИ со ссылкой на информацию эксперта Киселева и бойца одного из добровольческих формирований, который принимает участие в боях близ Кременной, сообщили о том, что украинские спецназовцы получили особые маскировочные халаты. Они делают военнослужащих невидимыми перед тепловизорами. Новости взялся прокомментировать военный эксперт Виктор Литовкин.

В то, что такие маскхалаты делают из военных «невидимок», он не верит. Утверждает, что этому есть объяснение.

«Любой маскировочный халат при соприкосновении с землей, а в поле без этого никак, будет «светиться» и в тепловизоре, и в приборе ночного видения, который, по сути, тот же тепловизор, — пояснил Литовкин в комментарии изданию «Подмосковье сегодня». — Измазался грязью — и ты уже на всех радарах».

Эксперт объяснил принцип действия подобных маскхалатов покрытием специальным раствором, краской или металлической стружкой. Она и отражает инфракрасный свет.

Однако при движении человек дышит и излучающее им тепло видно в ночных прицелах.

«Абсолютной защиты нет. Разве что в научно-фантастических романах или фантазиях искателей сенсаций», — заключил собеседник издания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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