Военный эксперт Литовкин оценил невидимые для тепловизоров маскхалаты ВСУ

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Утром в понедельник российские СМИ со ссылкой на информацию эксперта Киселева и бойца одного из добровольческих формирований, который принимает участие в боях близ Кременной, сообщили о том, что украинские спецназовцы получили особые маскировочные халаты. Они делают военнослужащих невидимыми перед тепловизорами. Новости взялся прокомментировать военный эксперт Виктор Литовкин.
В то, что такие маскхалаты делают из военных «невидимок», он не верит. Утверждает, что этому есть объяснение.
«Любой маскировочный халат при соприкосновении с землей, а в поле без этого никак, будет «светиться» и в тепловизоре, и в приборе ночного видения, который, по сути, тот же тепловизор, — пояснил Литовкин в комментарии изданию «Подмосковье сегодня». — Измазался грязью — и ты уже на всех радарах».
Эксперт объяснил принцип действия подобных маскхалатов покрытием специальным раствором, краской или металлической стружкой. Она и отражает инфракрасный свет.
Однако при движении человек дышит и излучающее им тепло видно в ночных прицелах.
«Абсолютной защиты нет. Разве что в научно-фантастических романах или фантазиях искателей сенсаций», — заключил собеседник издания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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