ВСУ сообщили об уничтожении командного пункта РФ в Сватово ударом HIMARS

Сегодня, 11:14

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ВСУ сообщили об уничтожении командного пункта РФ в Сватово ударом HIMARS
Фото из открытых источников

Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по Сватово.

Как сообщили в украинских СМИ, удар наносился по командному пункту российской армии, что в ВС РФ отрицают.

По заявлениям украинской стороны, РСЗО HIMARS атаковали место размещения российских военных. В Сети появилось видео этой атаки.

Российские источники утверждают, ракеты РСЗО HIMARS попали в дом бывшего украинского депутата. В результате удара он разрушен, а также частично повреждены находящиеся по соседству дома.

Напомним, РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года. Украине Запад в ответ на действия РФ начал поставлять различные виды вооружения, в том числе и РСЗО HIMARS.

Стоит отметить, что Киев, несмотря на то, что масштабные боевые действия на украинской территории продолжаются уже более года, требования Москвы выполнять отказывается и заявляет о том, что будет возвращать под свой контроль все территории, которые РФ объявила своими.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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