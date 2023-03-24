ВСУ сообщили об уничтожении командного пункта РФ в Сватово ударом HIMARS

В школе №1392 в Новой Москве изнасиловали четвероклассника
Администрация школы №1392 имени Рябинкина в Новой Москве скрывала факт насилия над учеником четвертого класса. Уже...Подробнее
Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по Сватово.
Как сообщили в украинских СМИ, удар наносился по командному пункту российской армии, что в ВС РФ отрицают.
По заявлениям украинской стороны, РСЗО HIMARS атаковали место размещения российских военных. В Сети появилось видео этой атаки.
Российские источники утверждают, ракеты РСЗО HIMARS попали в дом бывшего украинского депутата. В результате удара он разрушен, а также частично повреждены находящиеся по соседству дома.
Напомним, РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года. Украине Запад в ответ на действия РФ начал поставлять различные виды вооружения, в том числе и РСЗО HIMARS.
Стоит отметить, что Киев, несмотря на то, что масштабные боевые действия на украинской территории продолжаются уже более года, требования Москвы выполнять отказывается и заявляет о том, что будет возвращать под свой контроль все территории, которые РФ объявила своими.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Администрация школы №1392 имени Рябинкина в Новой Москве скрывала факт насилия над учеником четвертого класса. Уже...Подробнее
Если говорить вполголоса и тратить все время на собственное благополучие, то твою позицию никто не услышит. С таким...Подробнее
Мировой чемпионат, который запомнили многие болельщики, состоялся в 2005 году на ледовых аренах города Москвы. В...Подробнее
Жители уральской глубинки - села Усть-Багаряк - подготовили обращение к российскому президенту Владимиру Путину, в...Подробнее
В Вашингтоне сочли нелепым и оскорбительным награждение пилота российского Су-27, совершившего определенный маневр при...Подробнее
Французская компания Leroy Merlin решила окончательно избавиться от своих активов в России и уйти с рынка страны. В...Подробнее
Финляндия получила запрос от Украины на передачу ей истребителей F/A-18 Hornet. Обсуждать вопрос поставок планируется в...Подробнее
Пресс-служба Смольного анонсировала старт очередного этапа модернизации дорожной системы. В рамках этих мер до ноября...Подробнее
ЧВК «Вагнер» сообщила об отправке мобильных центров по набору сотрудников в различные уголки нашей страны....Подробнее
Количество точек с шавермами в Петербурге за год сократилось на 29%. На это повлияли определенные факторы, среди...Подробнее
Комментировать