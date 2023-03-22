Шурыгин: Все заявления о поставках техники Украине делаются задним числом

Видео, на котором вчера Словакия показала взлет четырех переданных Украине истребителей МиГ-29, прокомментировал военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, обращает на себя внимание тот факт, что все заявления о неисправности боевых самолетов не соответствуют действительности. По крайней мере, в отношении четырех показанных на видео истребителей.

Шурыгин уверен, что они полностью готовы к бою и уже совсем скоро будут в строю, совершая вылеты в зону проведения СВО.

Военный эксперт склонен считать, что все заявления о передаче Киеву тех или иных систем вооружений его западными союзниками делаются задним числом - то есть, после того, как поставки уже осуществлены.

При этом при публикации подобной информации возможно намеренное искажение количества переданного вооружения. Аналитик в заключение добавил, что это делается для введения в заблуждение российских сил на СВО, передает «Военное дело».

Напомним, что сегодня, 24 марта, исполнилось ровно 13 месяцев с тех пор, как Россия начала проводить на территории Украины специальную военную операцию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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