Шурыгин: Все заявления о поставках техники Украине делаются задним числом

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Видео, на котором вчера Словакия показала взлет четырех переданных Украине истребителей МиГ-29, прокомментировал военный эксперт Владислав Шурыгин.
По его словам, обращает на себя внимание тот факт, что все заявления о неисправности боевых самолетов не соответствуют действительности. По крайней мере, в отношении четырех показанных на видео истребителей.
Шурыгин уверен, что они полностью готовы к бою и уже совсем скоро будут в строю, совершая вылеты в зону проведения СВО.
Военный эксперт склонен считать, что все заявления о передаче Киеву тех или иных систем вооружений его западными союзниками делаются задним числом - то есть, после того, как поставки уже осуществлены.
При этом при публикации подобной информации возможно намеренное искажение количества переданного вооружения. Аналитик в заключение добавил, что это делается для введения в заблуждение российских сил на СВО, передает «Военное дело».
Напомним, что сегодня, 24 марта, исполнилось ровно 13 месяцев с тех пор, как Россия начала проводить на территории Украины специальную военную операцию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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