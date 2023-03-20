Полковник Свитан допустил вероятность контрнаступления ВС Украины на Донецк

AmurMedia: В РФ изобрели вакцину для профилактики нескольких видов рака
Сейчас на территории РФ подходят к завершающей стадии испытания вакцины, уменьшающей на 90% риск заболевания раком....Подробнее
У Вооруженных сил Украины имеется возможность зайти в Донецк хоть завтра. В этом уверен украинский военный эксперт, полковник запаса, летчик-инструктор Роман Свитан.
Наступление в направлении Донецка ни разу не предпринималось, подчеркнул он, хотя украинские войска стоят под Донецком уже 9 лет. Город большой дугой окружен подразделениями ВСУ. Украинские военные имели возможность зайти в Донецк и в 2014-ом, и в 2015-ом, в 2018-ом и так далее. Однако на это не было политической воли, полагает специалист, руководство страны придерживалось соглашений.
Даже после 24 февраля минувшего года украинские войска не пересекали границу, хотя и находятся рядом.
«Если будет принято соответствующее решение, в Донецк можно будет заходить хоть завтра. Самое оптимальное направление — из Авдеевки. Выйти оттуда на пост в Ясиноватой, затем на объездную дорогу, разделяющую Макеевскую и Донецкую агломерации, и выйти с севера на юг по этой дороге, - цитирует Романа Свитана российский информационный ресурс «Правда.ру». - Вот тогда город Донецк можно будет окружить "малыми тисками"».
Специальная военная операция России на территории Украины с заявленной целью освобождения Донбасса длится один год и один месяц.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Сейчас на территории РФ подходят к завершающей стадии испытания вакцины, уменьшающей на 90% риск заболевания раком....Подробнее
Журналисты издания «Верстка» попросили Евгения Пригожина прокомментировать информацию о том, что представители некого...Подробнее
Российский президент Владимир Путин сделал заявление о том политическом курсе, который проводят государства Африки. Он...Подробнее
Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал Сергей Наев уверен, что российские силы в ходе специальной военной...Подробнее
Петербуржцам снова нужно приготовиться к гололеду, который может обернуться травмами и авариями на дорогах. Справиться...Подробнее
Украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Новозыбков», что на территории Брянской области...Подробнее
Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов. За период январь-февраль РФ вышла на первое место по...Подробнее
Сегодня, 21 марта, продолжается официальный государственный визит китайского политического руководителя Си Цзиньпина в...Подробнее
В Российской Федерации с официальным государственным визитом находится политический руководитель Китая Си Цзиньпин. Он...Подробнее
Киев не хочет ссориться с Китаем, поскольку ожидает, что КНР будет одним из главных инвесторов в последующем...Подробнее
Комментировать