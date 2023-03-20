Полковник Свитан допустил вероятность контрнаступления ВС Украины на Донецк

У Вооруженных сил Украины имеется возможность зайти в Донецк хоть завтра. В этом уверен украинский военный эксперт, полковник запаса, летчик-инструктор Роман Свитан.

Наступление в направлении Донецка ни разу не предпринималось, подчеркнул он, хотя украинские войска стоят под Донецком уже 9 лет. Город большой дугой окружен подразделениями ВСУ. Украинские военные имели возможность зайти в Донецк и в 2014-ом, и в 2015-ом, в 2018-ом и так далее. Однако на это не было политической воли, полагает специалист, руководство страны придерживалось соглашений.

Даже после 24 февраля минувшего года украинские войска не пересекали границу, хотя и находятся рядом.

«Если будет принято соответствующее решение, в Донецк можно будет заходить хоть завтра. Самое оптимальное направление — из Авдеевки. Выйти оттуда на пост в Ясиноватой, затем на объездную дорогу, разделяющую Макеевскую и Донецкую агломерации, и выйти с севера на юг по этой дороге, - цитирует Романа Свитана российский информационный ресурс «Правда.ру». - Вот тогда город Донецк можно будет окружить "малыми тисками"».

Специальная военная операция России на территории Украины с заявленной целью освобождения Донбасса длится один год и один месяц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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