Украинский генерал Наев назвал «наиболее вероятные направления» наступления ВС РФ в ходе СВО

«ТурПром»: Государственный орган призвал туристов не ездить в Турцию из-за риска отравления ботоксом
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) призвал медицинских туристов, по возможности,...Подробнее
Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал Сергей Наев уверен, что российские силы в ходе специальной военной операции больше не будут наступать ни на каких направлениях, кроме Донбасса. Он заявил, что средств и «сил на это нет», передает «Военное обозрение».
Он отметил, что в настоящее время российские силы пытаются взломать оборону ВСУ на донецком и луганском направлениях, которая возводилась в течение восьми лет. Имитируют россияне, по мнению генерала Наева, атакующие действия на Запорожском фронте.
А вот угрозы со стороны Белоруссии в Украине уже не видят. Однако готовы к любому варианту и выстроили мощную эшелонированную оборону. Наев настаивает на том, что сейчас Россия использует территорию Белоруссии только для обучения личного состава - подготовку и слаживание там проходят порядка 4 тысяч военных.
Украинский генерал также заверил, что у России «заканчиваются ракеты», а гиперзвуковых «Кинжалов» осталось всего 49 единиц.
СВО Россия начала 24 февраля минувшего года. Российские войска заходили на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе из Беларуси.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) призвал медицинских туристов, по возможности,...Подробнее
Сестры 29-летнего мужчины, погибшего вместе с женой в квартире на Эльмаше в Екатеринбурге, не верят в версию...Подробнее
Финансист Дмитрий Голубовский рассказал о том, какие риски существуют на данный момент, если хранить сбережения в...Подробнее
Политолог Антон Бредихин считает, что губернатор Краснодарского края, как и администрация кубанского города Горячий...Подробнее
Город Горячий Ключ в Краснодарском крае за время руководства Сергея Белопольского оброс множественными проблемами....Подробнее
Погибших бойцов ЧВК «Вагнер» 19 марта похоронили на кладбище в станице Бакинская. Траурное мероприятие прошло несмотря...Подробнее
Американский разведчик в отставке Скотт Риттер выразил мнение о тех целях, которые поставили перед собой представители...Подробнее
Россия стала лидером по числу введенных Западом санкций. Поток ограничений не заканчивается, постоянно придумываются...Подробнее
Россиянам выгоднее снимать квартиру, чем брать ипотеку или кредит на покупку недвижимости. Таким мнением поделился...Подробнее
Западные союзники Украины побаиваются, что после получения истребителей Киев начнет атаковать военные цели...Подробнее
Комментировать