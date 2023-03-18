Украинский генерал Наев назвал «наиболее вероятные направления» наступления ВС РФ в ходе СВО

Сегодня, 15:54

0

Image 16+
Украинский генерал Наев назвал «наиболее вероятные направления» наступления ВС РФ в ходе СВО
Фото из открытых источников

Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал Сергей Наев уверен, что российские силы в ходе специальной военной операции больше не будут наступать ни на каких направлениях, кроме Донбасса. Он заявил, что средств и «сил на это нет», передает «Военное обозрение».

Он отметил, что в настоящее время российские силы пытаются взломать оборону ВСУ на донецком и луганском направлениях, которая возводилась в течение восьми лет. Имитируют россияне, по мнению генерала Наева, атакующие действия на Запорожском фронте.

А вот угрозы со стороны Белоруссии в Украине уже не видят. Однако готовы к любому варианту и выстроили мощную эшелонированную оборону. Наев настаивает на том, что сейчас Россия использует территорию Белоруссии только для обучения личного состава - подготовку и слаживание там проходят порядка 4 тысяч военных.

Украинский генерал также заверил, что у России «заканчиваются ракеты», а гиперзвуковых «Кинжалов» осталось всего 49 единиц.

СВО Россия начала 24 февраля минувшего года. Российские войска заходили на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе из Беларуси.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Украинский генерал Наев назвал «наиболее вероятные направления» наступления ВС РФ в ходе СВО

Сегодня, 15:54

Военный эксперт Мураховский заверил, что российские ЗРК способны сбивать снаряды Excalibur

18-03-2023, 11:19

Confidencial: на Западе опасаются, что после получения истребителей Украина начнет наносить удары по России

17-03-2023, 20:39

Рожин: потеря Артемовска повлечет для ВСУ серьезные проблемы на нескольких направлениях

14-03-2023, 17:49

Аналитик Белл призвал перейти к маневренному сражению

13-03-2023, 15:59

«Defense Express»: Русские атакуют в Артемовске сразу с пяти направлений

13-03-2023, 13:14

Украинский эксперт Жданов раскрыл план наступления ВСУ в Донбассе: лобовых штурмов не будет

13-03-2023, 10:54

На Украине заявили о планах увеличить военные расходы на $13,61 млрд

12-03-2023, 13:09

«Asia Times»: США могут оказать помощь Киеву для наступления на Крым в 2023

12-03-2023, 11:49

Дандыкин: Украина формирует «секретный танковый кулак»

12-03-2023, 10:59

Подоляк пообещал «горячий сезон» в Крыму

11-03-2023, 11:44

Кнутов: морская пехота нужна Украине, чтобы попытаться захватить Крым

10-03-2023, 21:04

Военный эксперт Кошкин рассказал о сложностях при использовании ВСУ «умных бомб» JDAM

10-03-2023, 17:04

Эксперт Сокирко заявил, что ВСУ не оставляют Бахмут из-за складов с боеприпасами, которые могут взорвать

7-03-2023, 17:09

Гагин о поставке комплектов JDAM-ER: «Безопасных мест в Донбассе практически не останется»

22-02-2023, 17:49

Американский сенатор Митч Макконнелл назвал «победу над Россией» важнейшей задачей в мире

17-02-2023, 18:29

Глава МИД Украины Кулеба уверен, что ВСУ удержат Бахмут

17-02-2023, 15:54

Эксперт Дандыкин: вооружение советских самолетов припасами НАТО создаст проблемы для Украины

17-02-2023, 14:34

Получат вооружение для шести бригад: Шурыгин ожидает наступления ВСУ в конце марта — начале апреля

15-02-2023, 18:09

Рогов рассказал об испытаниях нового украинского дрона с реактивным стартом

12-02-2023, 18:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«ТурПром»: Государственный орган призвал туристов не ездить в Турцию из-за риска отравления ботоксом

«ТурПром»: Государственный орган призвал туристов не ездить в Турцию из-за риска отравления ботоксом

18-03-2023, 15:19

0

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) призвал медицинских туристов, по возможности,...

Подробнее
Родные погибших в доме на Эльмаше супругов представили свою версию событий

Родные погибших в доме на Эльмаше супругов представили свою версию событий

Вчера, 09:49

0

Сестры 29-летнего мужчины, погибшего вместе с женой в квартире на Эльмаше в Екатеринбурге, не верят в версию...

Подробнее
Финансист РФ Голубовский напомнил о рисках хранения наличных долларов

Финансист РФ Голубовский напомнил о рисках хранения наличных долларов

18-03-2023, 17:04

0

Финансист Дмитрий Голубовский рассказал о том, какие риски существуют на данный момент, если хранить сбережения в...

Подробнее
Бредихин заявил об ответственности главы Кубани за скандал с похоронами бойцов ЧВК «Вагнер» 

Бредихин заявил об ответственности главы Кубани за скандал с похоронами бойцов ЧВК «Вагнер» 

18-03-2023, 20:42

0

Политолог Антон Бредихин считает, что губернатор Краснодарского края, как и администрация кубанского города Горячий...

Подробнее
Жители Горячего Ключа перечислили проблемы, которые накопились за период руководства Белопольского

Жители Горячего Ключа перечислили проблемы, которые накопились за период руководства Белопольского

18-03-2023, 16:30

0

Город Горячий Ключ в Краснодарском крае за время руководства Сергея Белопольского оброс множественными проблемами....

Подробнее
Похороны бойцов ЧВК «Вагнер» прошли в станице Бакинская

Похороны бойцов ЧВК «Вагнер» прошли в станице Бакинская

Вчера, 11:29

0

Погибших бойцов ЧВК «Вагнер» 19 марта похоронили на кладбище в станице Бакинская. Траурное мероприятие прошло несмотря...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Риттер выразил мнение о просчете США

Риттер выразил мнение о просчете США

18-03-2023, 21:29

0

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер выразил мнение о тех целях, которые поставили перед собой представители...

Подробнее
Экономист Беляев: Россия находит пути обхода западных санкций

Экономист Беляев: Россия находит пути обхода западных санкций

18-03-2023, 18:14

0

Россия стала лидером по числу введенных Западом санкций. Поток ограничений не заканчивается, постоянно придумываются...

Подробнее
Финансист Лашко посоветовал россиянам арендовать квартиру вместо ипотеки

Финансист Лашко посоветовал россиянам арендовать квартиру вместо ипотеки

18-03-2023, 23:59

0

Россиянам выгоднее снимать квартиру, чем брать ипотеку или кредит на покупку недвижимости. Таким мнением поделился...

Подробнее
Confidencial: на Западе опасаются, что после получения истребителей Украина начнет наносить удары по России

Confidencial: на Западе опасаются, что после получения истребителей Украина начнет наносить удары по России

17-03-2023, 20:39

0

Западные союзники Украины побаиваются, что после получения истребителей Киев начнет атаковать военные цели...

Подробнее