Украинский генерал Наев назвал «наиболее вероятные направления» наступления ВС РФ в ходе СВО

Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал Сергей Наев уверен, что российские силы в ходе специальной военной операции больше не будут наступать ни на каких направлениях, кроме Донбасса. Он заявил, что средств и «сил на это нет», передает «Военное обозрение».

Он отметил, что в настоящее время российские силы пытаются взломать оборону ВСУ на донецком и луганском направлениях, которая возводилась в течение восьми лет. Имитируют россияне, по мнению генерала Наева, атакующие действия на Запорожском фронте.

А вот угрозы со стороны Белоруссии в Украине уже не видят. Однако готовы к любому варианту и выстроили мощную эшелонированную оборону. Наев настаивает на том, что сейчас Россия использует территорию Белоруссии только для обучения личного состава - подготовку и слаживание там проходят порядка 4 тысяч военных.

Украинский генерал также заверил, что у России «заканчиваются ракеты», а гиперзвуковых «Кинжалов» осталось всего 49 единиц.

СВО Россия начала 24 февраля минувшего года. Российские войска заходили на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе из Беларуси.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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