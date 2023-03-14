Военный эксперт Мураховский заверил, что российские ЗРК способны сбивать снаряды Excalibur

Сегодня, 11:19

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Военный эксперт Мураховский заверил, что российские ЗРК способны сбивать снаряды Excalibur
Фото из открытых источников

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК), которые стоят на вооружении России, показали, что способны сбивать американские управляемые высокоточные боеприпасы M982 Excalibur. В этом заверил в беседе с РИА «Новости» отечественный военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Сбить Excalibur в общем-то не так просто. Это одна из самых сложных целей для сбития, что обусловлено размером данного высокоточного боеприпаса. В длину он всего один метр, а в диаметре - 155 миллиметров. Для понимания: длина ракеты HIMARS в четыре раза больше.

И тем не менее, утверждает Мураховский, решение было найдено. Российская сторона доработала свои системы ПВО. К примеру, для ЗРК «Тор-М2У/М2» были обновлены программные и аппаратные инструменты.

Это позволило существенно повысить их эффективность в борьбе с самыми современными угрозами с воздуха.

Специальная военная операция длится, напомним, 388 дней. Украина готовится к большому наступлению и, как утверждают военкоры, именно по этой причине несколько сократила использование HIMARS.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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