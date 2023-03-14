Военный эксперт Мураховский заверил, что российские ЗРК способны сбивать снаряды Excalibur

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК), которые стоят на вооружении России, показали, что способны сбивать американские управляемые высокоточные боеприпасы M982 Excalibur. В этом заверил в беседе с РИА «Новости» отечественный военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Сбить Excalibur в общем-то не так просто. Это одна из самых сложных целей для сбития, что обусловлено размером данного высокоточного боеприпаса. В длину он всего один метр, а в диаметре - 155 миллиметров. Для понимания: длина ракеты HIMARS в четыре раза больше.

И тем не менее, утверждает Мураховский, решение было найдено. Российская сторона доработала свои системы ПВО. К примеру, для ЗРК «Тор-М2У/М2» были обновлены программные и аппаратные инструменты.

Это позволило существенно повысить их эффективность в борьбе с самыми современными угрозами с воздуха.

Специальная военная операция длится, напомним, 388 дней. Украина готовится к большому наступлению и, как утверждают военкоры, именно по этой причине несколько сократила использование HIMARS.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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