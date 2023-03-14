Confidencial: на Западе опасаются, что после получения истребителей Украина начнет наносить удары по России

Сегодня, 20:39

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Confidencial: на Западе опасаются, что после получения истребителей Украина начнет наносить удары по России
Фото из открытых источников

Западные союзники Украины побаиваются, что после получения истребителей Киев начнет атаковать военные цели непосредственно на территории самой России, тем самым расширив зону вооруженного конфликта. Об этом говорится в статье испанской газеты Confidencial.

Недавно стало известно о решении Польши передать ВСУ свои МиГ-29. За передачу таких же истребителей проголосовали в Словакии. Это только первые «ласточки», полагают обозреватели. Примеру Польши и Словакии по передаче истребителей могут последовать другие страны. Как, к примеру, в случае с танками. Именно Варшава первой объявила о передаче Киеву немецких «Леопардов».

«Многие опасаются, что, вооружившись современными истребителями, Украина может расширить свои военные цели на территорию России, что чревато обострением конфликта и постоянным риском более прямого втягивания в него Североатлантического альянса», — говорится в публикации издания.

Специальная военная операция длится второй год. Украина готовится к масштабному контрнаступлению. Военкоры сообщают с фронта, что на некоторых направлениях уже началось «прощупывание» российской обороны - проводится разведка боем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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