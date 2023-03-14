Confidencial: на Западе опасаются, что после получения истребителей Украина начнет наносить удары по России

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Западные союзники Украины побаиваются, что после получения истребителей Киев начнет атаковать военные цели непосредственно на территории самой России, тем самым расширив зону вооруженного конфликта. Об этом говорится в статье испанской газеты Confidencial.
Недавно стало известно о решении Польши передать ВСУ свои МиГ-29. За передачу таких же истребителей проголосовали в Словакии. Это только первые «ласточки», полагают обозреватели. Примеру Польши и Словакии по передаче истребителей могут последовать другие страны. Как, к примеру, в случае с танками. Именно Варшава первой объявила о передаче Киеву немецких «Леопардов».
«Многие опасаются, что, вооружившись современными истребителями, Украина может расширить свои военные цели на территорию России, что чревато обострением конфликта и постоянным риском более прямого втягивания в него Североатлантического альянса», — говорится в публикации издания.
Специальная военная операция длится второй год. Украина готовится к масштабному контрнаступлению. Военкоры сообщают с фронта, что на некоторых направлениях уже началось «прощупывание» российской обороны - проводится разведка боем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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