Рожин: потеря Артемовска повлечет для ВСУ серьезные проблемы на нескольких направлениях

Вооруженные силы Украины будут стараться удерживать Бахмут (Артемовск) максимально долго. Ибо если город падет, это повлечет для них серьезные проблемы сразу на нескольких направлениях в Донбассе. Об этом на стриме RT заявил Борис Рожин, блогер и военный эксперт.

В частности, для ВСУ начнут вырисовываться проблемы в районах таких городов, как Северск, Константиновка, Дзержинск.

Рожин считает, что если российские войска смогут отразить анонсированное большое наступление украинской армии, то уже летом будет проведена операция по взятию Славянской и Краматорской агломерации - именно здесь расположены самые мощные укрепрайоны ВСУ.

Следует добавить, что в Украине снова решили не отходить из Бахмута. Сегодня днем украинский президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором все участники проголосовали за то, чтобы продолжать удерживать оборону города.

Ожесточенные бои за Бахмут продолжаются с осени минувшего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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