Аналитик Белл призвал перейти к маневренному сражению

Российско-украинский вооруженный конфликт сопряжен с большими потерями в личном составе и военной технике для каждой из сторон. И за этим стоит большая ошибка, считает британский аналитик Шон Белл, передает портал «Военное обозрение».

Боевые действия, которые ведут ВС РФ и ВСУ, можно сравнить с «гладиаторскими боями» или битвами Средневековья, когда противники сражались до полного истощения. Бои за Бахмут, считает он, являются самой лучшей демонстрацией такого подхода.

В связи с этим аналитик Белл призывает перейти к маневренным боям. Он напомнил, что западная военная доктрина, которая вырабатывалась после Первой и Второй мировых войн, предполагает минимальные потери при максимальном использовании высокотехнологичного оружия.

Белл делает на этом особый акцент. По его мнению, военное поражение России Украина может нанести только путем ведения высокотехнологичной СВО.

Он призвал ВСУ в Артемовске отступить, перестроиться и с новыми силами включиться в борьбу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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